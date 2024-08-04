شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع لبنان تربك حفلات المطربين فى بيروت بين الإلغاء والتأجيل أبرزهم تامر حسني وأصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أوضاع لبنان ارتباكا في إقامة الفعاليات الفنية والحفلات الغنائية خلال هذه الفترة بسبب المشاحنات والحرب التي يتبادلها حزب الله وإسرائيل، وهو ما أدى إلى تأجيل وإلغاء الكثير من الحفلات الغنائية خلال هذه الفترة.

فقد تقرر إلغاء حفل النجم تامر حسني الذى كان من المقرر إقامته في بيروت، بسبب الحالة الأمنية التي تعيشها لبنان هذه الفترة، كما تقرر إلغاء حفل المطربة السورية أصالة نصري الذي كان مقررًا في 10 أغسطس.

وكشفت الشركة المنظمة أيضًا عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي وهو الحفل الذى كان يجمعها بالفنان عاصي الحلانى وسيف نبيل وكان مقررًا إقامته 8 أغسطس الجارى، ولكن هيفاء نفت الأمر وأكد أن الحفل مقام بموعده حيث كتبت عبر خاصية الاستور على "إنستجرام": "مش صحيح إذا كان أنا عرفت من الإعلام وما حد بلغ مكتب المحاماة المستلم إدارة أعمالي حاليًا، ولا حد بلغني بالإلغاء، تهدأ الأوضاع في لبنان إن شاء الله كل شيء بيرجع لوضعه الصح".

وطرح النجم تامر حسني أغنية مؤخراً بعنوان "جامدين جامدين"، ولاقت تفاعلاً كبيراً، من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي.