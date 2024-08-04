شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحى اليوم بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء المنتجين الراحلين، حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي اليوم الأحد بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

وكان الوسط الفني تعرض لصدمة كبيرة الخميس الماضي بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، ولحقهم المنتج الفني تامر فتحي إثر حادث على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها حتى تهشمت تماماً.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، بمسقط رأسهم، لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما على رأسهم المنتج تامر مرسى، ونقيب الممثلين أشرف زكى.

وحضر الجنازة أيضًا أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، محمد رجب، فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، دينا فؤاد، عصام السقا، عمر الشناوى، إسلام جمال، المخرج خيرى سالم، عزوز عادل وآخرين.