ميرنا وليد - بيروت - أقيم حفل زفاف الأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز في الـ 29 من شهر تموز/يوليو عام 1981، أي منذ ما يقارب الـ 43 عاماً.
ولا يمكن أن ننسى أبداً الفستان الأيقوني الذي إرتدته الأميرة، والذي يعد حتى اليوم من أبرز فساتين الأعراس التي مرت عبر التاريخ.
وعن سعر الفستان، كانت تكلفته عند صنعه حوالى الـ 114.800 دولار، ولكن اليوم أصبح سعره حوالى الـ 448 ألف دولار.
وقد صُنع الفستان من قماش التفتا الحريري العاجي ودانتيل كاريكماكروس العتيق، الذي كان مملوكًا سابقًا لحفيدة جد ديانا، الملكة ماري. وقد زين التطريز والترتر وأكثر من 10 آلاف لؤلؤة خصره وحاشية الفستان وذيل الفستان، الذي حطم الأرقام القياسية في حفلات الزفاف الملكية بطول 25 قدمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حوالى الـ 43 عاماً على الزواج.. هذا سعر فستان زفاف الأميرة ديانا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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