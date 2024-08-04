شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة وحفل توقيع للدكتور عبد الله سعد بمهرجان المسرح المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخصص مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة وحفل توقيع كتاب للدكتور عبد الله سعد، والذي تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة، (دورة سميحة أيوب)، ويدير الندوة الدكتور حسام محسب، بحضور الدكتور كمال يونس مؤلف كتاب الدكتور عبد الله سعد، وتبدأ الندوة اليوم الأحد الساعة الثالثة مساء وتستمر حتي الخامسة بالمجلس الأعلى للثقافة.

الفنان عبد الله سعد بدأ دراسته الموسيقية بقسم الغناء بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار وتتلمذ على يد الخبير السوفيتي ديفيد فارشاموف، والأستاذة فيوليت مقار، والأستاذة كارمن زكي، ثم تخرج عام 1982 وكان ترتيبه الأول على الدفعة ، وعمل معيدًا منذ تخرجه حتى عام 1992، حيث انتقل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ليكمل دراسته في قسم إخراج المسرحية الموسيقي (الذي سعي إلى إنشائه منذ أن كان طالبا)، وحصل على دبلوم الدراسات العليا قسم إخراج المسرح الموسيقي من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1993.

الفنان والمخرج الكبير عبد الله سعد حصل على جائزة الدولة للإبداع في مجال الإخراج الأوبرالي وسافر إلى إيطاليا عام 1995، ثم أنهى دراسته بالأكاديمية القومية لفن الدراما والمسرح ( سيلفيو داميكو)بروما عام 1998، وتمت معادلتها بدرجة الدكتوراه، وعمل مغنيا بفرقة الأوبرا المصرية منذ عام 1974حتى عام 1992 وشارك في العديد من الأدوار الغنائية بجانب عمله كمساعد للإخراج بجميع عروض الفرقة .

الفنان والمخرج الكبير عبد الله سعد يعمل حاليا مدرسا بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار قسم الغناء، و يقوم بالتدريس في عدة جامعات مصرية، وعمل مخرجا منفذا ومساعدا للكثير من مخرجي الأوبرا العالميين أمثال: من إيطاليا( فيتوريو روسين جان كارلو ديلموناكو، أتيليو كولونيلو، ساندرو سيجوي)، ومن فرنسا (ميشيل جييس، جان لوي بيشون، جام ميشيل جار، ميشيل أرشمبو)، ومن بلغاريا (كوزمان بوبوف)، ومن جورجيا (تيمور اباشيدزي، جورج جلوفاني)، ومن الولايات المتحدة (روزلارند إلياس)، ومن بولندا (بلامن كاتالوف).

المخرج الكبير عبد الله سعد يعمل مخرجا بدار الأوبرا المصرية وقام بإخراج الأوبرات الكبيرة مثل : عايدة لمدة 16 عاما متتالية، ريجوليتو، مدام بترفلاي، توسكا ، الحفل التنكري، أكسير الحب ، زواج فيجارو، الأرملة الطروب، لاترافياتا، التيلفون، الصوت البشري، الخادمة السيدة ، سر سوزانا، بالإضافة إلى الكثير من الحفلات الموسيقية المختلفة الجاز والأوبرا، وقام بأدوار عديدة مميزة كممثل في السينما والتليفزيون والمسرح .

المخرج والفنان عبد الله سعد قام بإخراج مهرجان السينما بالفيوم عام 2006 حفل الافتتاح، وحفل الختام)، كما قام بإخراج أوبرا عايدة بأسبانيا في مدينتي برشلونة ، وبلباو عام 2006، وأخرج مهرجام مولد الفنون والموسيقى بالبحر الأحمر لعامين متتالين 2007---2008)، ومهرجان الموسيقى العربية الأول لهيئة قصور الثقافة 2008 بمحافظات مصر المختلفة، ومهرجان السياح العالمي بمدينة شرم الشخ عام 2012، ثم مهرجان الموسيقى العربية لهيئة قصور الثقافةعام 2013، وإخراج الاحتفال الرسمي لزيارة الرئيس بوتين للقاهرة بدار الأوبرا المصرية فبراير 2015، وإخراج الحفل الفني العالمي لافتتاح قناة السويس بالإسماعيلية 6 أغسطس 2015، كما قام بإخراج أوبرا عايدة بأبي الهول بالأهرامات مارس 2018، وإخراج مؤخرا أوبرا طرح البحر في دار أوبرا مسقط بسلطنة عمان عام 2020 عن رؤيا درامية لهٍ

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة الحالية تحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة العليا لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.