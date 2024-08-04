شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي لليوم السابع: مهرجان العلمين يهتم بذوي الهمم وغير الصورة الذهنية للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة نادية الجندي لـ الخليج 365، تعليقا على نجاح مهرجان العلمين الجديدة، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء فى الحكومة تأكيد على اهتمام الدولة بمدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين، وبالتالي ترسل رسالة للعالم كله بأن المدينة تفتح ذراعيها للاستثمار وللسياح من كل العالم، موجهه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم المهرجان والمستمر في تطوير نفسه بشكل كبير، متوقعة أن المهرجان في الفترة المقبلة سيكبر أكبر ويساعد فى رسم صورة ذهنية جديدة لمدينة العلمين الساحرة.

مهرجان العلمين

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.