شكرا لقرائتكم خبر عن بابتسامة رقيقة .. أحدث ظهور للنجمة شريهان بإطلالة كاجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة شريهان، كل محبيها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بأحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال، وظهرت شريهان بابتسامة رقيقة وتغزل كل متابعيها في جمالها ورقتها وأنها ما زالت محافظة على جمالها.

واحتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد ابنتها تاليا، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورًا لها بتورتة عيد الميلاد، معلقة عليها: "كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

وكان الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما حرص مؤخرا على زيارة الفنانة الكبيرة شريهان فى منزلها وإهدائها مصحفا، حيث نشر مجموعة من الصور على حسابه بموقع فيس بوك وعلق عليها: "زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التى حصلت عليها من المركز واحترامها وعشقها للمركز الكاثوليكى للسينما".

وأضاف الأب بطرس دانيا أن الفنانة شريهان أكدت لنا على أن فنّها كان له هدف ورسالة وتعليم، ولم تكن الفوازير مجرد ترفيه، لكنها كانت تحمل مضموناً له مغزى للاستفادة منها، حقاً إنها فنانة متواضعة وبسيطة وتعلم جيداً أصول الفن واحترام جمهورها.



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