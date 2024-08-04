نقل زاك إيفرون إلى المستشفى بعد تعرّضه لحادث خطير

تعرّض نجم هوليوود، زاك إيفرون، يوم الجمعة الفائت لحادث أثناء السباحة وذلك خلال تمضيّة العطلة في إسبانيا فتمّ نقله مباشرة إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

بحسب TMZ الذي شارك بعض التفاصيل المثيرة للقلق حول ما حدث بعد العثور على إيفرون. بحسب التقرير، عثر عاملان من فيلا في إيبيزا على الممثل داخل حمام السباحة واضطرا إلى إخراجه من الماء.

مباشرة بعد العثور عليه، تمّ نقل نجم “هاي سكول ميوزيكال” على الفور إلى المستشفى. لكن لم تتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول الحادث وليس لدى موقع “تي ام زد” أي فكرة عما إذا كان إيفرون معرضًا لخطر الغرق.

هل حياة زاك إيفرون في خطر؟

على الرغم من أنه لم تتم مشاركة التفاصيل الكاملة لما حدث لزاك بعد، إلا أن ممثّليه قدموا المزيد من التفاصيل حول صحّة الممثل. وأكدوا أنه تمّ نقله بالفعل إلى المستشفى للمراقبة لكنهم أكّدوا أيضًا أن زاك إيفرون بخير وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي فقط، لكنه لم يتعرّض لأي إصابات خطيرة أو أي شيء من هذا القبيل.

في الواقع، خرج نجم “Greatest Showman” بالفعل من المستشفى يوم أمس السبت ويقال إنه بخير الآن. قرر إيفرون القيام بهذه الرحلة إلى إسبانيا لأنه كان بالفعل في أوروبا لحضور دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام ٢٠٢٤.

خلال حفل افتتاح الألعاب، شوهد إيفرون في قسم كبار الشخصيات يوم ٢٦ يوليو، حتى أنه شارك صورة لنفسه وهو يقف أمام نهر السين. أيضًا، يتّمتع زاك بصداقة وثيقة مع الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية سيمون بايلز. كما وجّه إيفرون تحية لطيفة لبايلز عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزها بميداليتها الذهبية.

لحسن حظ الجميع، لم تكن مشكلة زاك خطيرة وهو بخير الآن ومع ذلك، يود الجمهور أن نعرف ما حدث بالضبط.