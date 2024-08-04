بعد خضوعه لجراحة في المخ.. هذه تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سرية تامة خضع الفنان مصطفى فهمي، خلال الأيام الماضية لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ.

وكشف مصدر طبي من مستشفى نيورو اسبتاليا المتخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة 6 أكتوبر، أن مصطفى فهمي أجرى جراحة المخ قبل عشرة أيام من دون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات من بعض الصحافيين، مؤكداً أن حالته استقرت بالفعل وأنه غادر المستشفى، لكن تحت إشراف طبي حيث سيكمل علاجه في المنزل.

يُذكر أن مصطفى فهمي عرض له مؤخراً فيلم “السرب” وهو من بطولة كل من: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما يعرض له حاليًا فيلم “أهل الكهف”، وهو من بطولة كل من: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، بسنت شوقي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، هاجر جميل، جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، ومن إخراج عمرو عرفة.