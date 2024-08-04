مسلم يتهم منظم حفلات شهير بالنصب عليه والأخير يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مغني المهرجانات مسلم، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما اتهم منظم الحفلات الشهير ياسر الحريري بالنصب عليه خلال حفله بالساحل الشمالي، موضحًا أنه لم يتقاضَ الأجر المتفق عليه مقابل إحياء الحفل.

وكانت البداية، عندما ظهر مسلم في مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” كشف خلال تعرضه للنصب، قائلًا: “أنا اتنصب عليا، طلعت أغني وصاحب المكان مدنيش فلوسي، خلوا بالكم في أماكن كتير في الساحل بتعمل كدا وهاخد حقي بالقانون”.

ومن جهته، رد منظم الحفلات ياسر الحريري، على اتهامات مسلم بتعرضه للنصب في حفله بالساحل الشمالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر مسلم خلاله يغني بالحفل، وكتب: “حكاية المغني مسلم.. ميعاده يغني عندنا من الساعة 2:30 لـ3:30، علشان طبقًا لقرارات الدولة إحنا بنقفل بالظبط 3:45”.

وتابع: “طبعًا غصب عننا خليناه يوقف غناء الساعة 3:45، لاحترامنا لقوانين ومواعيد الغلق، وطبعًا كل الجيست استاءوا جدًا لأنه غنى 23 دقيقة فقط”.

وسبق وطالب مغني المهرجانات مسلم، نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بالتدخل وإغلاق أحد الأماكن بالساحل الشمالي، بسبب إلغاء حفله الأخير دون معرفة السبب، حيث قال في مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”: “كنت متفق على إقامة حفل في الساحل وقبل الحفل بساعة اتلغت ومعرفش السبب، لو مش قادر على سعري متجبنيش، ده من الاحترام والأصول وأنا مش هسكت ولا هسيب حقي لأن الحركة وحشة وأتمنى النقابة تجبلي حقي والمكان يتقفل”.