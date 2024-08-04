مي عمر تواجه أزمة جديدة في مسلسل “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت الفنانة مي عمر تواجه الأزمات في مسلسلها الجديد “إش إش” الذي قررت أن تخوض به سباق الدراما الرمضاني، حيث يتعرض كل فترة لتأجيل التصوير لأسباب مختلفة كان أقواها وأقساها المرة الأخيرة والتي قرر فيها زوجها المخرج محمد سامي تأجيل التصوير فيها للمرة الثالثة منذ انطلاق التصوير، وذلك بعد وفاة تامر فتحي المنتج الفني للمسلسل في حادث الضبعة الذي راح فيه ثلاثة مخرجين آخرين.

وأعلن سامي توقف تصوير المسلسل حداداً على صديقه تامر فتحي وانتظارًا لإيجاد منتج فني آخر ليحل بديلاً للمنتج الراحل.

وكان محمد سامي قد نعى تامر فتحي في منشور له عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، حيث نشر صورة له من كواليس أحد أعماله ويقف فيها تامر فتحي خلفه، وعلق عليها بقوله: “عمر بحاله يا تامر كنت ببقي مطمن عشان وقفتك اللي في ظهري دي. كنت بعرف أحقق أي حاجة بفكر فيها في الشغل مهما كانت صعبة عشان أنت يا صاحبي كنت موجود، الله يرحمك كنت تقوللي احلم وماتشيلش هم. يا ترى دلوقتي هعرف أحلم وماشيلش هم. كنت جدع وراجل وعكاز، الله يرحمك ويغفرلك يا صاحبي وشريك نجاحي وأخويا، نتقابل في الآخرة يا تامر”.

وكانت تلك المرة الثالثة التي يوقف فيها محمد سامي تصوير مسلسل “إش إش” حيث كانت المرة الأولى بعد أزمته مع مركز سيارات والتي اتهمه فيها مدير المركز بالتعدي عليه بالضرب وخضوع سامي للتحقيق في النيابة ما دفعه لإيقاف التصوير عدة أيام لحين انتهاء الأزمة، اما المرة الثانية فكانت بسبب اعتذار الفنان الشاب عصام عمر أحد أبطال العمل عن عدم المشاركة فيه رغم مشاركته في جلسات التحضير له.

مسلسل “إش إش” تدور أحداثه في 30 حلقة، وهو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، دينا، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، طارق النهري، عصام السقا، شيماء سيف…، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.