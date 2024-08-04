إلهام شاهين تتخذ هذا القرار بعد وفاة المنتجين الأربعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” تأجيل حفل عقد قران محمود شاهين، نجل شقيقها، وذلك حدادًا على وفاة المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي، الذين رحلوا نتيجة تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكتبت إلهام قائلة: “نظرًا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته 4 من المنتجين الزملاء، وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4 أغسطس، تم تأجيل كتب كتاب محمود شاهين ومها، إلى يوم 5 أغسطس، خالص التعازي لأهالي الضحايا”.

وكانت إلهام شاهين قد كشفت في تصريح سابق لـ”لها” أسباب رفض الرقابة على المصنّفات الفنية الموافقة على تصوير فيلمها الجديد “نسيم الحياة”، والذي كان مقرراً أن تقوم بإنتاجه وتشارك في بطولته أيضاً، وتتعاون فيه مع المؤلفة هناء عطية والمخرجة هالة خليل.

وقالت: “قدّمت خلال الفترة الماضية سيناريو لفيلم جديد يحمل عنوان “نسيم الحياة”، ولكنني فوجئت بالرقابة ترفض تصوير الفيلم معلّلين الرفض بأنه يناقش قضايا جريئة وشائكة”.

وأضافت: “سوف أعقد جلسات عمل مع المخرجة هالة خليل والمؤلفة هناء عطية في محاولة لتنفيذ ملاحظات الرقابة وتغيير الأحداث التي اعترضت عليها أو على الأقل تخفيفها حتى يتسنى لنا البدء بتصوير الفيلم، لأنني متحمسة جداً له وأرى أنه يطرح قضايا مهمة لا بد من مناقشتها”.