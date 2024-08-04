مادلين طبر تنصح الزوجات: التنازلات على الست والراجل مالوش كتالوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة مادلين طبر، على توجيه نصائح للفتيات المقبلات على الزواج، من خلال تجربتها الشخصية.

الفنانة مادلين طبر، خلال ظهورها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، قالت "لما كنت متجوزة، كنت مع حفاظي على شخصيتي، حريصة إني أعدي الأمور، لما احس إنه بقى عصبي جدا، لأن الرجل لما يتعصب، معندوش طاقة إنه ينزل زينا كستات".

وتابعت: "الراجل مالوش كتالوج، وعند الزواج، يريد زوجة مثل والدته، وتكون هي من تدير البيت".

وعن تجربتها قالت: "في فترة زواجي التي استمرت 7 سنوات، كنت أحلم أعيش العمر كله معه، لإن احنا كستات عايزين الستر في بيت مستقر، وهنا أحب أوجه نصيحة للبنات الصغيرين المقبلات على الزواج، لو عايزة مؤسسة الجواز تستمر، لازم تعرف إن التضحية والتنازلات على الست".

يذكر أن مادلين طبر تنتظر عرض مسلسل "سيما ماجي" بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.