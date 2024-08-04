قبل سيارته الفارهة.. ماذا قال عماد زيادة عن ظهور "عربياته" في "نعمة الأفوكاتو"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الساعات الماضية انتشار صور أحدث سيارات الفنان عماد زيادة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بوجاتي فيرون جراند سبورت والتي يتجاوز سعرها 100 مليون جنيه.

تسببت الصور في وجود اسم عماد زيادة بين الموضوعات الرائجة "التريند" على موقع فيسبوك، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسمه بالسيارات التي يقتنيها، إذ سبق وأكد أن أسطول السيارات الذي ظهر في مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي شارك في بطولته رمضان 2024، هي من بين ممتلكاته.

عماد زيادة أكد في أكثر من تصريح أنه لا يحب الحديث في الأمر، ويفضل أن يتحدث الجمهور عن أدائه في العمل، وأضاف في تصريح سابق لـ"الخليج 365" أن المخرج محمد سامي هو من اقترح عليه ظهور سياراته على أنها سيارات ياسين الألفي، الشخصية التي قدمها زيادة في "نعمة الأفوكاتو"، ووجد الأخير أن هذا التصرف سيكون مناسب للدور، وبالفعل تم تصوير سياراته لتظهر في العمل، كجزء من اكسسورات الشخصية.

وقدم عماد زيادة شخصية رجل أعمال يُدعى ياسين الألفي، تنقذه نعمة الأفوكاتو من السجن ليقع في حبها، ويساعدها في الحصول على حقها والانتقام من زوجها الذي يتزوج عليها ويحاول قتلها.

وفي حوار أجراه مع المذيعة أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام"، كشف أنه يمتلك عمل خاص مع أسرته بعيدا عن التمثيل، موضحا "عندي فاميلي بيزنس وبنشتغل في مجال الزيوت ونوزعها لشركات كتير في مصر، بيزنس خاص بيا أنا واخواتي وعلى رأسنا ماما اللي كلنا عايشين بدعاها ".

"نعمة الأفوكاتو" إخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، كمال أبو رية، أحمد زاهر، أروى جودة، عمادة زيادة، سامي مغاوري، ولاء الشريف، لبنى ونس.