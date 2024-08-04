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"ما راح نسامح".. إليسا تحيي الذكرى السنوية لحادث انفجار مرفأ بيروت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ما راح ننسى"، بهذه الكلمات قامت المطربة اللبنانية إليسا، بإحياء الذكرى السنوية الرابعة، للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

إليسا، عبر صفحتها في موقع "إكس"، نشرت صورة وكتبت: "وعد إنو ما راح يمرق نهار وما نحكي فيه عن ٤ آب وعن يللي صار بأهلنا ومدينتنا. ما راح ننسى وما راح نسامح. الوجع كبير بس حبّنا لهالبلد بيبقى أكبر من كل شي. الله يحميك يا لبنان".

مرفأ بيروت، شهد صباح الثلاثاء 4 أغسطس، وقوع انفجار مروع، ووصل عدد ضحاياه إلى مايزيد عن 73 قتيل و3700 مصاب، وتدمير عدد كبير من المنازل بأحياء العاصمة اللبنانية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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