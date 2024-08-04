"ما راح نسامح".. إليسا تحيي الذكرى السنوية لحادث انفجار مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ما راح ننسى"، بهذه الكلمات قامت المطربة اللبنانية إليسا، بإحياء الذكرى السنوية الرابعة، للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

إليسا، عبر صفحتها في موقع "إكس"، نشرت صورة وكتبت: "وعد إنو ما راح يمرق نهار وما نحكي فيه عن ٤ آب وعن يللي صار بأهلنا ومدينتنا. ما راح ننسى وما راح نسامح. الوجع كبير بس حبّنا لهالبلد بيبقى أكبر من كل شي. الله يحميك يا لبنان".

مرفأ بيروت، شهد صباح الثلاثاء 4 أغسطس، وقوع انفجار مروع، ووصل عدد ضحاياه إلى مايزيد عن 73 قتيل و3700 مصاب، وتدمير عدد كبير من المنازل بأحياء العاصمة اللبنانية.