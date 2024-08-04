نانسي عجرم تحيي ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "ما راح ننسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة نانسي عجرم على إحياء الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتبت: "كم أم اليوم عم تبكي عالسكت؟، كم عائلة تغيّرت حياتن للأبد؟، كم ولد تيتّم وصار وحيد؟، وكم جريح بعدو يمكن لهلق عم يعاني؟، كرمالن كلّن وكرمال الضحايا الأبرياء اللي راحوا بـ ٤ آب ما رح ننسى، العدالة لضحايا مرفأ بيروت".

من جانب آخر، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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