"يوم 13" لـ أحمد داود يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتل فيلم "يوم 13" للفنان أحمد داود المركز الأول على Watch it، وذلك بعد مرور ٣ أيام من عرضه على المنصة.

وحقق فيلم ( يوم ١٣ ) لـ داود في السينمات إيرادات كبيرة تخطت حاجز الـ ٣٢ مليون جنيه، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي.

وفي سياق آخر، بدأ أحمد داود تصوير مسلسله الجديد "كل سنة مرة- اسم مؤقت" مع المخرج يحيى إسماعيل، والعمل مكون من 10 حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

ويضم المسلسل إلى جانب أحمد داود كلا من أحمد بدير ومحمد محمود وثراء جبيل، فرح يوسف المسلسل من تأليف: عبدالرحمن جاويش، إخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة Yellow Tape.

وينتظر أحمد داود عرض فيلمه (الهوى سلطان) مع منة شلبي خلال موسم الصيف بمشاركة أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.