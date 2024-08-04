ريتشارد الحاج يطرح كليب فلتر للمطرب محمد حليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب محمد حليم كليب أغنيته الجديدة "فلتر"، عبر عدد من المنصات الإلكترونية الموسيقية، ومنها أنغامي وسبوتيفاي، كلمات مودي نبيل، ألحان وتوزيع مجموعة كورال لفارس فهمي، هندسة صوتية إسلام غلاب، وشارك في تنفيذها من العازفين شريف فهمي على الجيتار، شاهي عزاف الأكورديون، عيادي على الإيقاع، نادر الشاعر عازف الناي، إنتاج ريتشارد الحاج.

وأكد محمد حليم في بيان صحفي "استقريت على اسم فلتر للأغنية، لأنه جاذب للناس، وجديد، ويكشف فكرتها بسلاسة، حاولت عدم المباشرة في اختيار الأسم لكنه النصيب في النهاية".

وعن فكرة تنفيذ الكليب، قال "حرصت أن يخرج الكليب غني بالتفاصيل، بعيد عن الإسفاف والتجريح، رفضت الاستعانة براقصة لتكون ضمن عوامل الجذب للكليب، والبساطة كانت عنوان كليب فلتر، وهو ما لمسه الجمهور، أن نقدم فن راق، غناء وموسيقى، بعيدًا عن أي عناصر جانبية، والحمد لله ردود فعل الجمهور جاءت إيجابية، تم ترشيحه من جانب اقتراحات يوتيوب ضمن قائمة أحدث الأغاني في مصر والخليج، وهو من إخراج كرولوس شاكر".

وأشار: "فكرة أغنية فلتر مجنونة وجديدة، تخوفت من انتقاد الناس في البداية، لكني طرحتها للنقاش المجتمعي، حول ظاهرة انتشار الخدع والتزييف بعمليات التجميل والمكياج، للرجال والنساء، وكيف اختفت طبيعة الناس وعدم ظهورهم على حقيقتهم في الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

تقول كلمات أغنية فلتر "من النجمة مظبط حالي، علشان هالبس لغالي، وخلاص هقابلها بقالي شهرين على النت عارفها، وفي ثانية أنا رحت ميعادي، وصورتها الحلوة قصادي، مستني عليا تنادي، ولأول مرة بشوفها، طلعت فلتر في الآخر، مكياج من النوع الفاخر، الموقف فعلًا ساخر، شكلي اتدبست خلاص، ويافرحة أوام بتضيعي، مطلعش جمالها طبيعي، إقرار مني بتوقيعي، أنا اتغفلت يا ناس".

وعن طرح الكليب في الصيف قال حليم: "بالتأكيد يظلمني، لكنه النصيب، وان شاء الله يكتب لي النجاح، نزول ألبوم أنغام وأغاني لمحمد حماقي وسميرة سعيد ولطيفة في نفس التوقيت أمر لصالح الجمهور".

يستعد محمد حليم لطرح 4 أغاني و4 كليبات جديدة خلال الفترة المقبلة، منها "بوزع حنية، ظروفي، غالي، بدلة وفستان"، وأغنية للأطفال، وكان له العديد من الأغاني الناجحة من بينها ألبوم تحت عنوان حضن وبيت، وتعاون في أغانيه مع محمد رحيم، أحمد عبدالسلام، أحمد شعتوت، حسام البجيرمي، هاني صارو، خالد أمين، خالد منير، وشارك مؤخرًا في حفلات على خشبة مسارح دار الأوبرا إلى جانب الفنان هاني شاكر.