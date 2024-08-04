أميرة سليم وجورج ونيس يقدمان رؤية جديدة لـ What A Wonderful World

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختارت السوبرانو العالمية أميرة سليم مع التينور جورج ونيس، تقديم رسالة للسلام والحب للعالم من خلال تقديم رؤية جديدة لأغنية أسطورة الجاز لويس أرمسترونج الشهيرة What A Wonderful World احتفالا بمرور 123 عاما على ميلاده، بمشاركة كل من عازف البيانو الفرنسي نيكولا شوفورو والمخرج ومدير التصوير مدحت سعودي.

وقالت أميرة في بيان صحفي إن الأغنية لها رمزية منذ وقت صدورها، في أواخر الستينيات، إذ كان هناك وقتها صراعات وحروب في كل مكان بالعالم، لذلك وقع اختيارهما عليها، مضيفة "قدم أرمسترونج تلك الأغنية لأول مرة عام 1967 ولكنه أعاد تسجيلها قبل رحيله بعام وأصبحت الأغنية الأكثر مبيعًا في مسيرته المهنية الطويلة والحافلة، وكانت ضمن الموسيقي التصويرية لفيلم Good Morning, Vietnam، كما إنها مصدر إلهام من خلال رسالتها الخالدة عن الحب والسلام والوئام حتى الآن، وهو ما أكده أرمسترونج في التسجيل الأخير لها، حين قال (يبدو لي أن العالم ليس سيئًا للغاية، بل ما نفعله به، كل ما أقوله هو، انظروا كم سيكون العالم رائعا، لو أعطيناه فرصة)".

وعن إعادة التعاون بينها وبين التينور جورج ونيس بعد مرور أعوام، أوضحت "هو فنان مصري مهم رفع اسم مصر عاليا وقدم مشوار فني مهم على مسارح فرنسا وأوروبا، وجمعت بيننا الكثير من الأعمال وخصوصا على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، ومن وقت قصير التقينا وقررنا إعادة التعاون بيننا مرة أخرى، من خلال عمل فني خارج الصندوق والشكل الكلاسيكي المتوقع مننا، وفي الوقت نفسه يحمل رسالة حب وجمال وتفاؤل نوجهها للعالم، لذلك اخترنا عملا نعبر فيه عن روح الصداقة ويكون فيها الروح الفنية التي تعبر عن مشوارنا الفني ببساطة".

وقال جورج "بالفعل أنا وأميرة نعرف بعضنا منذ بداية دراستنا ومسيرتنا المهنية، وقدمنا العديد من العروض معا في العديد من البلدان، ولكن بسبب إيقاع حياتنا كما ذكرت أميرة انشغل كل منا في مشواره الفني، ولكن منذ وقت قريب فكرنا أن نقدم عملا يجمعنا مرة أخري، فاخترنا What A Wonderful World لإنها أغنية للتفاؤل وتحتفي بجمال العالم والعجائب الصغيرة في الحياة اليومية، لتقدم منظورًا أكثر هدوءًا للحياة، لذلك قدمنا نسخة جديدة منها ولكنها في الوقت نفسه تحترم خصوصية النسخة الأصلية ولكن مع إضافة لمستنا الشخصية للغاية الناتجة عن العمل المشترك بيني وبين أميرة".

وأشارت أميرة "الهدف من هذا التعاون هو أن نقول للأجيال القادمة إن الفنانين في هذا المجال قادرين على التعاون معا، وتقديم مشاريع إيجابية، والإشتراك في أفكار إبداعية، والتعاون في تقديم أفكار جديدة، فلابد وأن يفهموا أن وجود فريق عمل أمر من أساسيات الفنون وخاصة الموسيقى والتي تعبر عن التعاون والإنسجام وتوحيد الأفكار والتعبير الفني".

وعن مشاركة البيانو في هذه التجربة الموسيقية المختلفة أشارت "لم تكن تلك المرة الأولى التي أعمل فيها مع عازف البيانو العالمي نيكولا شيفورو، فلقد قدمنا العديد من الحفلات معا، وهو يستمتع بالأفكار الجديدة الخارجة عن الصندوق، وهو ما حدث مع تلك التجربة الموسيقية، فلم نقدم أغنية What A Wonderful World كما هي، ولكن بطريقة مختلفة عن الشكل الكلاسيكي، فقدمنا من خلالها ارتجالات، فهي فرصة لنقدم للناس تجربة فنية جديدة ومختلفة وفن مغلف بالطاقة الإيجابية الجميلة، وأن مطربين الأوبرا قادرين على تقديم تواصل مباشر مع الناس".

أميرة سليم شاركت مؤخرًا في إحياء أكثر من حفل خارج مصر، كما حلت ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي".