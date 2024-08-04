شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة عبد العزيز مخيون.. فيلم Madonna ينافس في مهرجان طرابلس للأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلم مادونا - Madonna للمخرج جون فريد زكي في المسابقة الرسمية للأفلام العربية بالدورة الحادية عشرة من مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان الذي يمتد من الخميس 19 إلى الأربعاء 25 سبتمبر، وهو العرض الدولي الأول للفيلم الذي يشارك في بطولته النجوم عبد العزيز مخيون وكريم قاسم والذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية حين تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير التي تحتاج ابنتها إلى عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها.



فيلم مادونا

وفي تصريحات للمخرج جون فريد متحدثًا عن الفيلم، قال: "نشأت في مجتمع مسيحي، وشهدت قصصًا لم تُروَ وصراعات خفية، كانت اللحظة المحورية بالنسبة لي هي رؤية امرأة فقيرة تطلب المال من راهب في كنيسة مليئة بالتحف الثمينة"، وأضاف "دفعني هذا إلى التساؤل عن سبب الحفاظ على هذه الكنوز بينما لا يحصل كل المحتاجون على المساعدات".

فيلم Madonna من إخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبد العزيز مخيون وكريم قاسم وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال، وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة ومعهد جوتة والمركز البريطاني بالإسكندرية، مدير تصوير فيلوباتير مراد ومونتاج سارة عبدالله.