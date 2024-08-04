شكرا لقرائتكم خبر عن الألغام.. فيلم وثائقي على شاشة الوثائقية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي، للقناة الوثائقية، على فيس بوك، بوستر فيلم الألغام، معلقا: "الألغام قريبًا على الوثائقية".





ويوثق الفيلم أزمة وجود الألغام فى مصر منذ الحرب العالمية الثانية، وأسبابها ومخاطرها التى أعاقت بعض خطط التنمية لعقود طوال، وحصدت الكثير من الأرواح جنوب الساحل الشمالى حتى حدود مصر الغربية.

كما يسلط الفيلم الذى تم تصوير بعض مشاهده بين عواصم 3 دول أجنبية وهى "لندن وبرلين وجنيف"، إضافة إلى القاهرة، الضوء على جوانب من المعارك التى دارت رحاها بين دول التحالف والمحور على الأراضى المصرية خلال تلك الحرب، راصدًا جريمة زرع عشرات الملايين من الألغام، دون الاكتراث لنتائجها السلبية والمزمنة على المصريين على المدى الزمنى البعيد.

كما يبرز الفيلم جهود الدولة المصرية فى مكافحة الألغام طيلة السنوات السابقة، فى ظل عدم وجود خرائط جغرافية دقيقة لمواقعها، موضحًا أبرز الخدمات القانونية والصحية التى قُدمت لأسر الضحايا والمصابين، جديرٌ بالذكر أن الفيلم اعتمد فى أسلوبه الفنى على الدراما الوثائقية، والتى شارك فيها عدد من الممثلين المصريين والأجانب.