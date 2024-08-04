شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاتها .. حكاية صورة مارلين مونرو بالكرش.. كانت حامل وأجهضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الأيقونة الراحلة مارلين مونرو، حيث توفيت في 4 أغسطس من عام 1962، وكشف موقع ديلى ميل 6 صور فريدة للراحلة، التي كشفت عن أن الصور كانت أثناء حملها "السرى"، وكانت من ضمن ممتلكات فريدا هال الصديقة المخلصة لمونرو.

تم بيع الصور الحصرية لـ مونرو كشرائح ملونة أصلية في مزاد في هوليوود في نوفمبر 2023، من تركة صديقة مونرو، هال، وبيعت بمبلغ 2240 دولارًا فقط مع عدم علم جامعي التحف الأثرياء بأهميتها الحقيقية.

أطلقت هال صديقة مونرو، اسم "شرائح الحمل" على الصور، في إشارة إلى سر صادم احتفظت به وصيفة الشرف حتى وفاتها.

تم التقاط الصور في 8 يوليو 1960، خارج استوديوهات فوكس في نيويورك بعد أن أكملت مونرو اختبارات الأزياء والشعر لفيلمها The Misfits، الذى شاركها بطولته كلارك جابل ومونتجمري كليفت.

وتُظهر الصور بوضوح نتوءًا بارزًا من بطن مونرو، والذي أشارت هال أنه دليل على أن مونرو كانت في المراحل الأولى من الحمل.

وكشف موقع ديلى ميل أن الأب المحتمل لم يكن زوج مونرو آنذاك، الكاتب المسرحي آرثر ميلر، بل كان في الواقع الممثل الإيطالي الفرنسي إيف مونتاند - الذي التقت به في موقع تصوير فيلم Let's Make Love والذي كانت لها علاقة علنية معه.

تحدث موقع ديلى ميل مع توني مايكلز، الرجل الذي اشترى الصور الملونة في مزاد مارلين التذكاري الذى أقيم في لوس أنجلوس، كان توني، 56 عامًا، صديقًا مقربًا وجارًا لـ فريدا هال قبل وفاتها.

والذى كشف أن هال أخبرته بحمل مونرو السري ويدعي أن "شرائح الحمل" هي دليل حقيقي على هذه القصة.

وفي قصة هوليوودية غير عادية ومأساوية، يقول توني إن مونرو أبقت حملها سرًا عن العالم قبل "فقدان" الطفل، وصرح توني لـ DailyMail.com: "كانت فريدة فخورة جدًا بإبقاء الصور والقصة سرية حتى يوم وفاتها، لكنها أخبرتني القصة وراءها، وهي أن مارلين حملت من إيف مونتاند، ولم يكن تخمينًا أو افتراضًا، كان شيئًا تعرفه بالتأكيد، لأنها كانت قريبة جدًا من مارلين".



مارلين مونرو



صورة لـ مارلين مونرو تظهر حملها



أحدى صور "شرائح الحمل" لـ مارلين مونرو



وتابع تونى قائلا:"كانت مارلين حاملًا في صيف عام 1960 والصور تثبت ذلك، وكانت تريد طفلًا أكثر من أي شيء في العالم، لكن هذه الفرحة حُرمت منها".