شكرا لقرائتكم خبر عن كمال يونس بندوة تكريم عبد الله سعد: مسيرته لم تكن مفروشة بالحرير بل مليئة بالأشواك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة تكريم والمخرج الكبير عبد الله سعد الحاصل على جائزة الدولة للإبداع في مجال الإخراج الأوبرالي خلال فعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح، دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأدار الندوة الدكتور حسام محسب عميد المعهد المعهد العالى لفنون الطفل، ومحرر الكتاب الدكتور كمال يونس.

واستهل الدكتور حسام محسب كلمته قائلاً: نحن اليوم أمام قامة كبيرة الدكتور عبد الله سعد، الذي درس في معهد كونسرفتوار وله العديد من الأدوار الذي أداها علي خشبة مسرح الجمهورية قبل افتتاح دار الأوبرا المصرية تزاملنا في العديد من الأعمال أهمها أوبرا عايدة، محطاته كثيرة ولم يتوقف عند دور معين ولكن قام بالعديد من الأدوار، وعندما أصبح مخرجاً أمتعنا بالكثير من العروض الأوبراليه والإستعراضية، وخرج من تحت يديه تلاميذ كثيرة هم الآن يبدعون على خشبة مسرح الأوبرا، كما أنه قدم أعمالاً كممثل هو فنان مبدع دائماً يبحث عن الجديد، وقد حصل على جائزة الإبداع في عصر فاروق حسني بأكاديمية روما، وحصل على منحة بالأكاديمية.

ومن جانبه قال الدكتور كمال يونس، هناك من يترك بصمة في أعماله وتلك البصمة هي الأسلوب، يكون لديهم دافع تجعلهم يصنعون شكل خاص لأسلوبهم ، ودكتور عبد الله سعد من هؤلاء فقد بدأ في الكونسرفتوار ثم معهد الفنون المسرحية، وبعد ذلك منحة الإبداع ثم الدكتوراه، وأنشأ قسم المسرح الموسيقي بدعم من الدكتور فوزي فهمي، فالمسيرة لم تكن حرير بل كانت مليئة بالأشواك، هو يعمل بالأوبرا منذ 76، وعندما حصل على الدكتوراه من الخارج تفاجأ بروتين قوي هنا ولكن هذه الصعوبات جعلته قويا، وكان عبد الله سعد يتميز بتحمسه الواعي الذي أتضح في عروض وأنتقل هذا التحمس لكل المشاركين معه في العمل، فيستطيع هذا الرجل أن يمسك بكل عناصر السينوغرافيا فالسينوغرافيا هي صناعة الصورة المسرحية بإشتراك كل العاملين في العرض، فهو يستطيع أن يحول الصوامت إلى نواطق.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



الزميل جمال عبد الناصر والزميلة شيماء منصور



الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر



الندوة مع الحضور



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