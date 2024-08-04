شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الميجا ستار في مهرجان العلمين الجديدة.. الهضبة وكريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة، أسبوع الميجا ستار لما به من فعاليات فنية ضخمة ينتظرها الجمهور منذ أسابيع ويستعدون لها بشكل كبير وحماس شديد.

بداية الحماس عرض مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز، ثلاث أيام متتالية يوم الخميس 8 حتى 10 أغسطس، حيث ينتظر جمهور النجم كريم عبد العزيز عرض المسرحية ومشاهدته على خشبة المسرح مرة أخرى، بعد مسرحية حكيم عيون التى قدمها في 2001، وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فنتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.

وفعاليات الأسبوع الخامس في مهرجان العلمين الجديدة، لم تتوقف عن ذلك فقط، حيث يحيى الهضبة عمرو دياب، يوم الجمعة حفل جماهيرى ضخم على مسرح u arena، وذلك بالتعاون ما بين الشركة المتحدة وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، ونفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب، من فئة regular – wave 1 في مهرجان العلمين الجديدة بعد وقت قصير من طرحها عبر موقع "تذكرتى"، والجمهور على موعد من المتعة و الترفيه و الحماس في الأسبوع الخامس لما فيه من فعاليات فنية ضخمة.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.