الليلة.. بشرى في ضيافة إيمان الحصري ببرنامج "حد النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحل الفنانة بشرى، اليوم الأحد ضيفة على برنامج "حد النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمقرر عرضه على شاشة قناة "DMC"، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ونشرت إيمان، صورة تجمعها بالفنانة بشرى، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهاردة في لقاء خاص الساعة 9 مع النجمة بشرى".

يذكر أن الفنانة بشرى، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة، وأقيم الحفل بالقرب من أحد شواطئ الساحل الشمالي، بحضور: محمود حميدة ولبلبة ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وإيمي سالم، ولقاء سويدان، ونور خالد النبوي وآخرين.

على جانب آخر، طرحت الفنانة بشرى أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

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