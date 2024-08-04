عبير صبري: "أحب أمثل مع آل باتشينو في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة عبير صبري الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتها، بأنها تريد التمثيل مع النجم العالمي آل باتشينو في الجنة.

وقالت عبير صبري أثناء لقائها ببرنامج "تابوو"، مع المذيع نزار الفارس : "الله أعلم إن شاء الله ربنا يدخل كل الناس الجنة، بس أنا بشوف آل باتشينو موهبة عظيمة لن تتكرر"، وسألها نزار: "تحبين تمثلي حتى بالجنة"، لترد عليه: "طبعًا، وأكيد في الجنة هبقى مشغولة بحاجات كتيرة حلوة، فكفاية أمثل مع آل باتشينو بحبه جدا".

وكانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "حدوتة منسية"، الذي عُرض قبل موسم رمضان الماضي، بطولة: سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، رجوى حامد، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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