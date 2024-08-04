عُثر عليه في حمام السباحة.. القصة الكاملة لنقل زاك إيفرون للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عاد الفنان الأمريكي زاك إيفرون، إلى ممارسة حياته الطبيعية، بعد مغادرته المستشفى، أمس السبت، والتي تم نقله إليها إثر تعرضه لأزمة صحية، والعثور عليه فاقدا للوعي داخل حمام السباحة، بمقر إقامته في إسبانيا.

زاك، الذي صعد للنجومية، بعد مشاركته في سلسلة أفلام "هاي سكول ميوزيكال"، وشارك في بطولة فيلم "Greatest Showman" ، غادر المستشفى أمس السبت، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

ووصل النجم الأمريكي إلى إسبانيا، بعد حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس .