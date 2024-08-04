بطولة كريم قاسم.. فيلم "مادونا" ينافس بمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم مادونا للمخرج جون فريد زكي في المسابقة الرسمية للأفلام العربية بالدورة الحادية عشرة من مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان والذي يمتد من الخميس 19 إلى الأربعاء 25 سبتمبر، وهو العرض الدولي الأول للفيلم الذي يشارك في بطولته النجوم عبدالعزيز مخيون وكريم قاسم، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية عندما تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير التي تحتاج ابنتها إلى عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها.

ويقول المخرج جون فريد متحدثًا عن الفيلم في بيان صحفي "نشأت في مجتمع مسيحي، وشهدت قصصًا لم تُروَ وصراعات خفية. كانت اللحظة المحورية بالنسبة لي هي رؤية امرأة فقيرة تطلب المال من راهب في كنيسة مليئة بالتحف الثمينة. دفعني هذا إلى التساؤل عن سبب الحفاظ على هذه الكنوز بينما لا يحصل كل المحتاجين على المساعدات. يستكشف فيلم مادونا هذه المعضلة: هل يجب أن نقدِّر التراث أكثر من الاحتياجات الإنسانية الملحة؟".

الفيلم من إخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبدالعزيز مخيون وكريم قاسم وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة ومعهد جوتة والمركز البريطاني بالإسكندرية. مدير تصوير فيلوباتير مراد ومونتاج سارة عبدالله.

جون فريد زكي مخرج مصري تخرج من مدرسة الجزويت للسينما بالإسكندرية. خلال مسيرته المهنية، صنع العديد من الإعلانات التجارية لشركات كبيرة.

وشارك جون في العديد من الأفلام القصيرة بأدوار مختلفة، مثل: بابا قالي، الحلم، شارع بورسعيد، ورحلتنا الأخيرة معًا. ويعمل حاليًا على تطوير مشروع جديد حصل على تمويل إنتاجي له من مهرجان عنابة السينمائي.