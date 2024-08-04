مروان حامد ينضم لأعضاء مجلس مهرجان الجونة السينمائي الاستشاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف القائمون على إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن انضمام المخرج الكبير مروان حامد إلى المجلس الاستشاري الخاص بالمهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مروان مصحوبة بالتعليق التالي: "يسرنا الإعلان عن انضمام المخرج المصري مروان حامد إلى مجلسنا الاستشاري. حامد تألق في أعمال أثرت في تاريخ السينما المصرية مثل: الفيل الأزرق وعمارة يعقوبيان وغيرها الكثير. ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال، وسيقدم بلا شك رؤى قيمة للمهرجان".

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي من المقرر إقامتها في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الأولى في عام 2017، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف المهرجان إلى عرض مجموعة كبيرة من الأفلام لجمهور شغوف ومطلع، مع تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. هدفه هو ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، بروح التعاون والتبادل الثقافي.