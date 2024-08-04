طليق آيتن عامر: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أذى أولادي ومنعهم عني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب مدير التصوير محمد عز العرب، عن استيائه بسبب منعه من رؤية أبنائهم ومنعهم من رؤية عائلته.

ونشر "عز العرب"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ستوري، كتب فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومنعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه".

وطرحت الفنانة أيتن عامر فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "مثيرة للجدل"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من ، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره في دبي.

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