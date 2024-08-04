بالفيديو.. أحلام تقبل رأس زوجها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها مقطع فيديو جديد، أثناء التسوق في أحد المولات التجارية مع زوجها.

ونشر برنامج "Et بالعربي"، فيديو لـ أحلام عبر موقع "انستجرام"، وهي تعبر عن حبها لزوجها مبارك الهاجري، الذي قام بشراء لها حقيبتين كهدية لها.

ووثقت أحلام مشاعر الحب مع زوجها وظهرت وهي تحتضنه وتقبل رأسه للتعبير عن حبها الكبير لها.

وقالت أحلام في الفيديو: "حبيبي يشتري لي شنطة ، عمري أنت، هنفضل مع بعض للأبد"، ليرد عليها زوجها: "إن شاء الله يارب".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

وكانت أحلام هاجمت أحد رواد موقع "X"، بعد تغريدة تحدث خلالها عن حضور نجلها فاهد لحفل المطربة أصالة الذي أقيم في ماربيا بـ إسبانيا، وحرصه على التقاط صورة معها.

وجاء في التغريدة: "فانز أحلام كل يوم منهارين عند حفلات أصالة ولد فنانتهم"، لترد أحلام: "احترموا أنفسكم شوية أنتوا تسيئون لها تسيئون لأصالة، وأنتوا جمهورها، يعني ولدي وأنا كلنا من جمهور أصالة نحبها من عمرنا وأنا اللي اشتريت التذاكر لولدي هدية عشان يحضر لأنه يحبها وحريص على كل حفلاتها، خلاص بطلوا تشعلون النار عيب عليكم".

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