دياموند بوعبود لـ"الخليج 365": أنا مصورة لبنانية بـ"سراب" ولا تجمعني مشاهد مع هاني عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة دياموند بوعبود إنها تحمست للمشاركة في بطولة مسلسل سراب، المقرر عرضه في سبتمبر المُقبل على منصة TOD، لأنها أحبت الشخصية بمجرد قراءة الورق.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن طبيعة دورها في العمل، إذ تظهر كـ مصورة لبنانية تُدعى ريما، متزوجة وتعيش في مصر، مضيفة "جلست مع المخرج أحمد خالد قبل انطلاق التصوير وحكينا وتناقشنا في الشخصية ووصلنا لاتفاق وبدأت كممثلة أبني عليه".

دياموند أكدت أنها لم تشاهد النسخة الأجنبية من المسلسل، فالعمل مأخوذ من فورمات أجنبي، مشيرة إلى أنها قرأت عنه وشاهدت أول حلقة، لكن لم تصل في المشاهدة إلى الشخصية التي تلعبها "بالعادة مبحبش أشوف، بقرأ الورق وأخلق الشخصية من بحثي والحوار مع الكاتب والمخرج".

وشددت على أن كل دور تلعبه يمثل تحدي بالنسبة لها "كل شخصية بها الكثير من الطبقات، وكل شيء يحتاج لتركيز ولابد أن نقرأ ما بين السطور، وفيه مشاهد لـ ريما صعبة".

وعن تعاونها مع زوجها الفنان هاني عادل، والذي يشارك في بطولة نفس المسلسل، قالت "(سراب) تاني تجربة تجمعني بـ هاني، الأولى كانت قبل الزواج والثانية بعد الزواج، بالتجربتين ليس هناك مشاهد بيننا، ولكن نحن نتناقش في التمثيل بشكل عام، وكيف بنفتش على القصص وبنبني مع بعض، وأحب نكون مع بعض في أعمال أكتر، وإن شاء الله الأيام الجاية يكون عندنا شغل اكتر مع بعض".

وترى دياموند أن المنصات أصبحت مهمة وبات لديها جمهور كبير، مضيفة أن لديها ثقة في منصة TOD التي ستعرض العمل، معربة عن سعادتها بالعمل معهم.

"سراب" مأخوذ عن مسلسل Seven Types of Ambiguity، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات. والنسخة المصرية يقوم ببطولتها خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، إخراج أحمد خالد، سيناريو وحوار هشام هلال، ومنتج منفذ سالي والي.