"لأجل لبنان.. لن ننسى".. هيفاء وهبي تحيي ذكرى انفجار مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 220 شخصًا.

وكتبت: "هيفاء"، عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم ذكرى انفجار مرفأ بيروت، ذكرى وجعنا ووجع لبنان لأجل كل الضحايا، لأجل بيروت الجريحة.. لن ننسى! انفجار مرفأ ييروت".

شهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وقوع انفجار مروع، ووصل عدد ضحاياه إلى ما يزيد عن 73 قتيل و3700 مصاب، وتدمير عدد كبير من المنازل بأحياء العاصمة اللبنانية.

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