بالصور.. انهيار إسلام جمال من البكاء في عزاء المنتجين الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أقيم عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، اليوم الأحد، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

شهد العزاء حضور عدد كبير من المنتجين ونجوم الفن والإعلام والمجتمع، لتقديم واجب العزاء في المنتجين الراحلين، أبرزهم الفنان أحمد العوضي، والفنان إسلام جمال، والفنان عصام السقا.

انهار الفنان إسلام جمال من البكاء متأثرًا بوفاة المنتجين الأربعة، الذين رحلوا عن عالمنا إثر تعرضهم لحادث سير على طريق الضبعة.

ورحل المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال أمس الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة، وتم نقل الناجي الوحيد من الحادث المنتج الفني تامر فتحي لأحد المستشفيات إلا أنه رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه.

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