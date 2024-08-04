بالصور| توافد نجوم الفن على عزاء المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

توافد نجوم الفن والمجتمع، منذ قليل، على عزاء المنتجين الأربعة، حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم واجب العزاء في المنتجيين الأربعة، الفنان أحمد العوضي، والفنان عصام السقا، الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان إسلام جمال، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين والأصدقاء.

ورحل المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال أمس الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة، وتم نقل الناجي الوحيد من الحادث المنتج الفني تامر فتحي لأحد المستشفيات إلا أنه رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، متأثرًا بجراحه.

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