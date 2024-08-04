صور| أحمد العوضي وكريم عبدالعزيز في عزاء حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

توافد نجوم الفن والمجتمع، منذ قليل، على عزاء المنتجين الأربعة، حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء في مقدمة الحضور لتقديم واجب العزاء، الفنان أحمد العوضي، والفنان عصام السقا، الفنان كريم عبد العزيز، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ورحل المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال أمس الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة، وتم نقل الناجي الوحيد من الحادث المنتج الفني تامر فتحي لأحد المستشفيات إلا أنه رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، متأثرًا بجراحه.

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