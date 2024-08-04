شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تطمئن جمهورها بعد خضوعها لجراحة دقيقة في الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الصفحة الرسمية للفنانة نهال عنبر، جمهورها على صحتها بعد خضوعها لعملية جراحية في الكتف، حيث نشرت الصفحة صورة لها وعلقوا عليها: "الفنانة نهال عنبر خضعت لجراحة دقيقة بالكتف بالمنظار وتطمئن جمهورها علي صحتها، دعواتكم ليها بالشفاء العاجل".



نهال عنبر

وكانت نهال عنبر قالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "هعمل عملية بالمنظار لتصليح قطع جزء من الوتر بالكتف وهو نفس الآلم الذي أصيبت به منذ عام تقريبًا، وحاولنا بالعلاج الطبيعى وارتداء الذراع الواقية، إلا أن الأمر يحتاج لعملية حتى انتهى من هذه الآلام".

وعرض مؤخرًا، للفنانة نهال عنبر مسرحية "عفارت عليك" على مسرح عبد المنعم جابر في كامب شيزار بالإسكندرية، وهي مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" والمسرحية كوميدية وتقدم باللهجة العامية المصرية، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب نهال عنبر، كل من، منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب.

وتضم المسرحية عددًا من الفنانين الشباب منهم، هبة غندور وحسيني زهران وشيماء النمس وأمل أشرف وعمرو أمين وبوسي الأمير وأحمد فؤاد وماريان عادل وفجر الحسيني، وأزياء فاطيما محمد، وموسيقى احمد السيد، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، ومن إخراج نور عفيفي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر في الدراما، هو مسلسل بدون سابق إنذار الذى عرض في شهر رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.