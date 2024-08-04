شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى تقدم واجب العزاء فى منتجى سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365، على تقديم واجب العزاء فى منتجى شركة سينرجى الراحلين، حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ووصل إلي المسجد منذ قليل للمشاركة فى العزاء كل من: النجم كريم عبد العزيز والنجم مصطفى شعبان ووقف الثنائي في سرادق عزاء الرجال لتلقى العزاء مع أحمد العوضى وعصام السقا وآخرين، وحضرت كذلك النجمة ياسمين عبد العزيز ووقفت في سرادق السيدات للمشاركة فى تلقى العزاء.

كما حضر أيضًا المنتج محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إسلام جمال، ليلى عز العرب، أحمد عبد الله، إيهاب فهمى، يسرا وجيه، المخرج بيتر ميمى، السيناريست عبد الرحيم كمال وعدد من المنتجين الفنيين ومديرين الانتاج منهم المنتج الفنى مصطفى الغزولى، المنتج عمرو كمال.

وتعرض الوسط الفني لصدمة كبيرة يوم الخميس الماضي، بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذى لحق بهم في وقت لاحق إثر حادث مروع على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال الذين تربطهم صلة قرابة، بمسقط رأسهم لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما الذين لازموا الجثامين من المستشفى وكذلك الذين سافروا إلى القرية لانتظار وصول الجثامين.

فيما شٌيعت جنازة المنتج الفني تامر فتحى أول أمس، بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما، حيث توفى تامر فتحى بعد ساعات من نقله إلى المستشفى وقيام الأطباء بمحاولات لاسعافه من الإصابات البالغة التى أصيب بها فى الحادث، فارق الحياة ليلحق بأصدقائه الثلاثة.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 (1)



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 (2)



أحمد العوضي يتلقى العزاء



الفنان كريم عبد العزيز



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 (1)



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 (2)



المخرج بيتر ميمي



المنتج جمال العدل



إيهاب فهمي



جانب من العزاء



طارق النهري



عزاء منتجى سينرجى (1)



عزاء منتجى سينرجى (2)



عزاء منتجى سينرجى (3)



عزاء منتجى سينرجى (4)



عزاء منتجى سينرجى (5)



عزاء منتجى سينرجى (6)



عزاء منتجى سينرجى (7)



عماد صفوت وزوجته



كريم عبد العزيز (1)



كريم عبد العزيز (2)



كريم عبد العزيز (3)



محمد جمعة



محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



ياسمين عبد العزيز (1)