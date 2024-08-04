“جرعة مكثفة من الرومانسية”.. أنغام تعود بألبوم “تيجي نسيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام، ألبومها الغنائي الجديد “تيجي نسيب”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات الموسيقى المختلفة، ويعد الألبوم أول إنتاج لشركتها الجديدة “صوت مصر”، ويأتي بعد غياب 5 سنوات تقريباً، بعد آخر ألبوماتها “حالة خاصة جداً”.

ويتضمن الألبوم 12 أغنية، تعاونت فيها مع الشعراء والملحنين والموزعين، أمير طعيمة، ونادر عبد الله، وطارق مدكور، ومحمود خيامي، وإيهاب عبد الواحد، وتميم، ونادر حمدي، ومصطفى العسال، وتامر عاشور، ومحمد العشي، وعزيز الشافعي، وحسن الشافعي.

وتتعاون أنغام، في الألبوم، مع الفنان أكرم حسني لأول مرة، في أغنيتين من كلماته، وهما “تيجي نسيب” و”خليك معاها”، كما قدمت أغنية من توزيع شقيقها خالد سليمان، وهي “بنعمل حاجات”.

وقررت أنغام، إحياء لحن قديم في أغنية “بقالك قلب”، للموسيقار الراحل رياض الهمشري، والذي رحل عن عالمنا قبل 17 عاماً، وقال الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه على منصة “إكس”، “(بقالك قلب) توزيع العبقري طارق مدكور، وألحان موسيقار رحل من 17 سنة، وهو من أفضل من أنجبت مصر في تاريخها، وكان الأقرب لقلبي فنياً وإنسانياً.. الموسيقار الكبير رياض الهمشري.. شكراً ‎أنغام إنك كنتِ سبباً لخروج الأغنية للنور”.

توازن فني وجماهيري

ومن جانبه، قال الموزع طارق مدكور، الذي يتعاون مع أنغام في 3 أغان، إنّ: “الألبوم متميز، ويُشكل ألوان غنائية، واختيارات أنغام موفقة، وبه متعة غنائية، فقد جرى التحضير له لمدة عام كامل، وخرج بشكل متوازن بين كونه فني وجماهيري، وهذا أمر صعب لا يمكن لأي فنان أن يحققه”.

وأشاد بموهبة أكرم حسني، في كتابة الأغاني، قائلاً: “أكرم موهوب، وقدم أفكاراً مختلفة مع كثير من المطربين، وليس غريباً بالنسبة لي إتقانه للشعر، أنا أعرفه منذ وقت بعيد، ولازال لديه مواهب لم يظهرها بعد”.

نصيب الأسد

أما الملحن إيهاب عبد الواحد، الذي تعاون مع أنغام، بتلحين 5 أغاني في الألبوم، فقال، “غامرت في تلك التجربة، بالتعاون مع صُنّاع جدد، لكن الألبوم حقق نجاحاً كبيراً منذ الساعات الأولى لطرحه، وأنغام تعرف جيداً طريقة التقديم المثالية لأعمالها”.

ولفت إلى وجود “كيمياء فنية” تجمعه بـ أنغام، قائلاً: “بيننا تفاهم كبير، وهي فنانة كبيرة، وتصدق في المواهب دوماً”، لافتاً إلى أنه تعاون معها في تلحين أكثر من 5 أغاني.

وعن التعاون مع أكرم حسني، قال إنّ: “قطاع كبير من الجمهور تعجب من تلك الخطوة، لكنهم لا يعلمون أنه يكتب أشعار بإتقان، فهو فنان شامل ومبدع”.

كما تتعاون أنغام، مع الشاعر مصطفى حدوتة، للمرة الثانية، من خلال أغنية “موافقة”، وعن ذلك قال، إنها “فنانة شديدة الحس الفني، وتعرف جيداً الاختيار الأنسب لها، لذلك العمل معها ممتع، لأننا أمام فنانة تسعى جاهدة للحفاظ على قمة الهرم الغنائي”.

فيلم رومانسي

الناقد الغنائي أحمد السماحي، قال إنّ ألبوم “تيجي نسيب” بمثابة فيلم رومانسي، له بداية ووسط ونهاية، متابعاً “الأغاني وكأنها قصة فتاة تُخير حبيبها، بين الهجر والبقاء”.

وأضاف “كل أغنية تعبر عن حالة عاطفية، وتأجيج المشاعر والوحدة والملل، وتصور الحياة العاطفية بمراحلها المختلفة”، واصفاً الألبوم بقولها: “جرعة مكثفة من الرومانسية، واستطاعت أن تعطي للصيف بهجة”.

ورأى أنه كان من الأفضل طرح أغاني الألبوم على طريقة الـ”سينجل”، وبفارق زمني يومين بين كل أغنية وأخرى، حتى يعيش الجمهور مع تلك الحالة الغنائية، وتحصل كل غنوة حقها في الاستماع، وتصل الى أكبر شريحة من متابعيها، مضيفاً “آخر أغنية طرحتها أنغام، كانت قبل نحو 14 شهراً، فيبدو أنها كانت ترغب في تعويض فترة غيابها الطويلة”.

وأشار إلى تعاونها لأول مرة مع مجموعة من الشعراء والملحنين، مثل هالة الزيات، ومحمود خيامي، وآمار مصطفى، ونور عبد الله، ومحمد الشرنوبي كملحن، وأكرم حسني، قائلاً: “بذكاء شديد منها، استطاعت أن تستقطب أكرم حسني إلى منطقة الأغاني الرومانسية الخاصة بها”.

وتابع “أنغام أحاطت نفسها في الألبوم بمجموعة من العازفين المتميزين الذين نفتخر بهم عالمياً، مثل هاني فرحات، وأمير محروس ووائل النجار”.