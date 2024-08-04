محمد إمام “صعيدي” في رمضان المقبل.. التحضيرات مستمرة والقصّة مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الممثل محمد إمام، رسمياً على تقديم مسلسل جديد في الموسم الرمضاني المقبل، بعنوان “حمزة”، يخوض من خلاله تجربة الدراما الصعيدية، ويجدّد التعاون مع المؤلف محمد صلاح العزب، الذي كتب له قصة ثلاثة من أشهر أعماله الدرامية هي: “هوجان”، “دلع بنات”، و”النمر”.

وأوضح العزب، في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي”، أن قصة المسلسل مختلفة عمّا تمّ تقديمه في الأعمال الصعيدية، حيث ستكون مليئة بالأحداث المشوقة، وستجذب حبكتها الدرامية الجمهور لمتابعتها.

كما أعرب عن سعادته بتجديد التعاون مع محمد إمام، إذ أكّد أنه من الممثلين الموهوبين، الذين يهتمون بأدقّ التفاصيل، ويقدّمون الشخصية بشكل محترف للجمهور، ما يساعد في نجاح القصة، كاشفاً عن أنّ التحضيرات مستمرة.

وبادل إمام، العزب، الشعور نفسه، إذ أكّد عبر “إنستغرام” سعادته بتكرار التعاون معه، واصفاً إياه بالموهوب، كما كشف عن أنه سيتعاون في “حمزة” مع المخرج حسين المنباوي، للمرّة الأولى على صعيد الدراما، بعدما قدّما معاً العديد من المشاريع السينمائية.

ويُشار إلى أنّ إمام، قدّم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل “كوبرا” (15 حلقة)، وشاركه في البطولة كل من: مجدي كامل، علاء مرسي، هشام إسماعيل، دنيا ماهر، أوس أوس، محمود عبد المغني، أحمد فتحي، محمود البزاوي، وإخراج أحمد شفيق.

ويُعرض له على صعيد السينما حالياً فيلم “اللعب مع العيال”، الذي يشاركه بطولته: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حجاج عبدالعظيم، ويزو، إخراج شريف عرفة.