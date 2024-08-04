مادونا تتعرّى أمام الملايين.. شاهدوا الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت مادونا مجموعة من صور الـ”سيلفي” التي انتهت بتعرّيها بشكل كامل في الجزء العلوي من جسمها.

وقالت المغنية الأميركية (65 عاماً) في تعليقها على منشوراتها في “إنستغرام”: “متعة ساخنة في وقت الصيف”، وأضافت رمزاً تعبيرياً (إيموجي) بشكل لهب النار.

وتصاعدت جرأة الصور مع تقليبها وصولاً إلى ظهورها بلا ملابس في أحضان رجل مجهول الهوية في الصورة الأخيرة.

وظهرت مادونا بدايةً وهي ترتدي قميصًا أسود وقبعة سائق شاحنة مموهة. وتزينت بمجموعة متنوعة من القلائد الماسية، اثنتان منها على شكل صليب. وخلفها صورة لمارلين مونرو وهي تبتسم وتنظر إلى الكاميرا وهي تذهب للسباحة.

الصورة التالية كانت عبارة عن لقطة مقرّبة لمجوهرات مغنية Material Girl، إذ تُظهر عقداً كبيراً من الماس مع قلادة NY بنفس خط شعار فريق “نيويورك يانكيز”، ثم قامت بعد ذلك باستبدال قميصها بقميص شفاف في الصورة التالية، ولكنها طابقته مع النظّارات الشمسية اللامعة، مع تحذير مكتوب عليه “لا تلمس الجليد الرئيسي” خلال أشهر الصيف.

وسرعان ما تغيّرت الصور، إذ انتقلت مادونا من القميص إلى القميص الشفاف إلى عدم وجود قميص في صورها على Instagram.