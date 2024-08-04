عادل إمام يعلّق على تجسيد شخصيته في مسرحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاد الزعيم عادل إمام، بتجسيد شخصيته في العرض المسرحي “نوستالجيا 90/80” التابع لوزارة الثقافة المصرية.

وكشف عن ذلك الممثل محمود عزازي، الذي تقمّص شخصيته، إذ قال إنه أعجب به كثيراً وأعاد رؤية فيديو كواليس التحضير للعمل أكثر من مرة.

ونشر عزازي عبر “فايسبوك” صورة جمعته بمصفف الشعر الخاص بالزعيم، منذ فترة السبعينات وحتى الوقت الحالي، حيث نقل إليه رسالته قائلاً إن أحفاد الزعيم، شاهدوا فيديو الكواليس على مواقع التواصل، وحرصوا على معرفة رأيه في تقمّص عزازي، شخصيته، فأثنى عليه وأكد لهم أنه يذكّره بنفسه في مرحلة الشباب.

أسعدت هذه الرسالة، الممثل الشاب الذي لا يزال يحلم بمقابلة عادل إمام، حسبما قال في تصريحات سابقة لـ”النهار العربي”، وحرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته بإشادة الزعيم به، مؤكدين أنها ستكون الشهادة الأهم في موهبته الفنية خلال تاريخه الفني.

وكان عزازي، قد شارك متابعيه بمقطع فيديو عبر “فايسبوك” كشف فيه عن كواليس استعداده لتجسيد شخصية الزعيم، في العرض المسرحي الذي يهدف إلى استعراض أهم أعمال نجوم فترة السبعينات والثمانينات ووقع الاختيار عليه لتولي هذه المهمة التي كانت تحدياً بالنسبة إليه، إذ أجمع كثيرون على صعوبة تقليد نجم الكوميديا في الوطن العربي.

من ناحية أخرى، كان الزعيم، قد كُرّم بجائزة استثنائية تحمل اسم “جائزة زعيم الفن العربي”، في حفل Joy Awards 20 الماضي، وتسلمها نجلاه رامي ومحمد، وبعث برسالة صوتية وجه من خلالها التحية لجمهوره، بقوله: “بحبكم، وربنا يخلي أيامكم كلها سعادة”.

وفي حفل عيد ميلاده في الثامن عشر من أيار (مايو) هذا العام عاد للظهور عبر شاشات السينما، إذ تعاقدت الفنانة إسعاد يونس، منتجة آخر أفلامه “زهايمر” على إعادة عرضه بإحدى سينمات الخليج، وذلك احتفالاً بذكرى عيد ميلاده.