طليق آيتن عامر: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أذى أولادي ومنعهم عني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة المصرية آيتن عامر عن استيائه بسبب منعه من رؤية أبنائه ومنعهم من رؤية عائلته.

وقال “عز العرب”، عبر خاصية الستوري بحسابه الشخصي على “انستجرام”: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومنعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه”.

الجدير ذكره أن الفنانة أيتن عامر قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة “مثيرة للجدل”، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره في دبي.