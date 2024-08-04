للمرة الثانية.. إلهام شاهين تعلن تأجيل عقد قران نجل شقيقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة إلهام شاهين للمرة الثانية، تأجيل عقد قران محمود شاهين نجل شقيقها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

وكتبت إلهام “تم تأجيل عقد قران محمود شاهين ومها في القاهرة والساحل بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا لموعد غير محدد بعد”.

كانت إلهام شاهين كشفت قبل يومين عن تأجيل عقد قران مدير التصوير محمود شاهين حدادًا على منتجين شركة “سينرجي” الذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث مروع.

ونشرت إلهام شاهين منشور عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”: “نظرًا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته 4 من المنتجين الزملاء، وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4 أغسطس، تم تأجيل كتب كتاب محمود شاهين ومها إلى يوم 5 أغسطس، خالص التعازي لأهالي الضحايا”.

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين ظهرت مؤخرًا في حفل زفاف الفنانة بشرى الذي أقيم بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذين حرصوا على تهنئة العروسين.