برؤية موسيقية جديدة.. محمد منير يستعد لحفله في الإسكندرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم محمد منير، نشاطه الفني، بداية من الثلاثاء المقبل، بعد تحسن حالته الصحية، وتعافيه من حالة الإرهاق التي عانى منها، وخضع بسببها للفحص بأحد المستشفيات.

ويستعد محمد منير لمواصلة تصوير كليب أغنية “الذوق العالي”، التي يقدمها بمشاركة النجم تامر حسني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويبدأ محمد منير، نهاية الأسبوع الحالي بمشاركة قائد فرقته الموسيقية الموسيقار فتحي سلامة، وضع اللمسات النهائية على الرؤية الفنية الجديدة التي يقدم بها أغنياته في الحفل الذي سيحييه في نادي سموحة بالإسكندرية يوم 22 أغسطس.

وتضم فرقة النجم محمد منير، كل من هشام جلال “كيبورد”، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور “ساكسفون”، واندريا سيجون “باص جيتار”، ومعتز “ليد جيتار”، وطارق رؤوف “ترومبيت”، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، ورضا حنكش “إيقاعات”، وأحمد محمود أبا اليزيد، ونوران عطا الله “كورال”، ونادر محمد “المدير الفني للفرقة”.

الحفل سيقام تحت عنوان “ليلة الكينج”، وتتراوح أسعار التذاكر بين: 300، و600، و1000، و2500 جنيه.

وروج محمد منير للحفل عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: “مستني كل جمهوري الغالي في إسكندرية هنقضي ليله مختلفة وهنغني أغاني جديدة مع مزيكا جديدة في ليلة من ليالي إسكندرية الحبيبة”.

الجدير ذكره أن محمد منير، عاد لمنزله منذ أيام، عقب نقله إلى المستشفى بعد شعوره بإرهاق، وهبوط في الضغط، أثناء مشاركته في تصوير كليب الأغنية التي يقدمها بمشاركة النجم تامر حسني، حسب تأكيد مصدر مقرب من الكينج في تصريحات صحفية، والذي قال “الحمد لله.. الفحوصات كلها سليمة، ومنير زي الفل”.