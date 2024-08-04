كنت في شغلك قائد وناجح.. محمود عبدالمغني ينعى المنتج تامر فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع

نعى الفنان محمود عبدالمغني صديقه المنتج الفني تامر فتحي، الذي رحل عن عالمنا في حادث سير أليم منذ أيام قليلة، وذلك خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام .

ونشر عبدالمغني صورة جمعته بالمنتج الراحل ومعهم الفنان محمود البزاوي وعلق: "الله يرحمك يا حبيبنا يا محترم يا طيب كنت في شغلك قائد وناجح كل الناس بتحبك، أيام حلوة وذكريات أجمل مع السلامة يا طيب ".

يذكر أن المنتج الفني تامر فتحي لقى مصرعه منذ عدة أيام ومعه ثلاث منتجين آخرين وهم حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج الفني بشركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي اسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، بعد تعرضهم لحادث سير أثناء توجههم للساحل الشمالي.