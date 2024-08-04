انهيار ياسمين عبدالعزيز في عزاء منتجي سينرجي الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع

تصوير- محمود عبدالناصر

انهارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فور وصولها عزاء المنتجين الأربعة والمقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث بدا عليها علامات الحزن.

وتعتبر الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أوائل الفنانات اللاتي حضرن إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث يقام العزاء، إذ كانت تربطها بالراحلين علاقة صداقة قوية

الجدير بالذكر أن المنتجين الأربعة وهم حسام شوقي وتامر فتحي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، يعملون بشركة سينرجي للإنتاج الفني، وقد لقوا مصرعهم جراء تعرضهم لحادث سير أليم أثناء توجههم للساحل الشمالي.