عبير صبري تكشف عن أسباب عدم رغبتها في الإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة مع الإعلامي نزار فارس، ببرنامج "تابوو"، وتحدثت خلال الحلقة عن أسباب عدم رغبتها في الإنجاب.

وقالت: "بتمنى يكون عندي دار أيتام، من زمان وأنا عندي الرغبة دي بطريقة رهيبة أتمنى يكون عندي فلوس، وقطعة أرض أبنى عليها دار للأيتام".

وتابعت: "أنا مخلفتش بسبب عقدة، أنا وأنا صغيرة لما بابايا توفى، كان عندي مشاعر سلبية كتير جدا، وكان عندي شعور إن أنا رافضة أن بابا الله يرحمه يسيبني، الشيء ده خلاني أقول أنا مش عايزة أخلف وأموت واسيبه، الطفل ده هيتعذب، وأنا مش عايزة يكون عندي طفل أنا أسيبه أو هو يسبني، العقدة دي حصلت بعد وفاة بابا، كان حدث صادم وغريب، كنا بيت محافظ جداً، الأب اللي كان بيقوم بكل الأدوار، وشعور أني مش عايزة أخلف فضل مسيطر عليا وزوجي قال على موضوع الخلفة بس أنا كنت رافضة جداً".

وأضافت: "لما كبرت وبدأت أفكر بدأت أحس أني غلط في التفكير، بس بقول أكيد ده الخير ليا".

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