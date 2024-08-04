عبير صبري: "تزوجت بدون مهر.. وزوجي صعب يخوني لأني ماليه عينه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

كشفت الفنانة عبير صبري، عن علاقتها بزوجها المحامي أيمن البياع.

وتحدثت "عبير صبري"، في لقاء تلفزيوني عن زوجها، وقالت: إنه يعيش حاليًا في دبي وأطول مدة غاب عنها فيها من شهرين إلى شهرين ونصف".

وأضافت: "أنا ببقى صعب أروح دبي عشان بيكون عندي ارتباطات تصوير في مصر، أو زوجي يكون عنده ارتباطات بقضايا وشغل في مكتبه، هو هيعمل ايه هو هيسيب مكتبه ولا أنا هسيب شغلي"، متابعة: "بالنسبة لي أحب أشوفه طول الوقت وهو يشوفني طول الوقت، رغم أن الناس فاكرة إن غيابنا عن بعض أفضل علشان نوحش بعض".

وتابعت: "أنا أثق في زوجي ولو هتجوز عليا اسيبه على طول، وأنا دلوقتي أنا زوجته الوحيدة حاليًا، وأشك أنه يعمل كده ومفيش سبب يعمل كده وأنا مالية عينه وكل شيء بحياته وسادة كل الفراغات".

واستطردت: "اتجوزت رسمي في السفارة المصرية من غير مهر ولا مؤخر ودي حاجة متخصش الناس، وبعتقد أن الناس لما بتسيب بعض مبتكنش الفلوس أهم حاجة، لأنه لو زعلانة مش هيفرق معايا الفلوس".

وكانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "حدوتة منسية"، الذي عُرض قبل موسم رمضان الماضي، بطولة: سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، رجوى حامد، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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