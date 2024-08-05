شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل وتر حساس يؤجلون التصوير حدادا على وفاة المنتجين الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف صناع مسلسل وتر حساس تصوير العمل لحين الانتهاء من فترة الحداد على أرواح المنتجين الأربعة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحى، والذى وافتهم المنية الخميس الماضى إثر حادث سير أليم، حيث من المقرر العودة للتصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتجتمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

وقدمت صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.