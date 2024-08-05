شكرا لقرائتكم خبر عن ويسلي سنايبس يحطم رقما قياسيا في جينيس.. وDeadpool & Wolverine السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم النجم العالمي ويسلي سنايبس، رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد ظهوره الغير متوقع في فيلم Deadpool & Wolverine الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، وهو ما يمثل أطول عودة لممثل بعد ما يقرب من 26 عامًا على اداؤه لأول مرة بشخصية "إريك بروكس" في سلسلة blade.

وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا الأسبوع أن الممثل حصل على لقبين عندما أعاد تمثيل دور بليد في فيلم Deadpool & Wolverine الأخير بعد أن ابتكر شخصيته من جديد في أول ظهور سينمائي منفرد له عام 1998، ومع عودته بعد ما يقرب من 26 عامًا من لعب دور نصف مصاص دماء " daywalker" ويتفوق سنايبس على زميله في Deadpool & Wolverine هيو جاكمان لأطول مسيرة مهنية كشخصية حية في عالم مارفل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فبعد أن لعب جاكمان ولفيرين (المعروف أيضًا باسم Logan) لأول مرة في فيلم X-Men لعام 2000، اصبح أكثر الممثلين أصحاب أطول فجوة في الظهور بالشخصيات، بعد ان حطم رقم ألفريد مولينا الذي كان يحمل الرقم القياسي سابقًا بعودته بدور دكتور أخطبوط في Spider-Man: No Way Home (2021)، بعد 17 عامًا من Spider-Man 2 (2004).

وسبق وأكدت مارفل لأول مرة إعادة إنتاج فيلم Blade مع علي في عام 2019، لكن المشروع واجه منذ ذلك الحين تأخيرات متعددة، بما في ذلك خروج المخرجين بسام طارق ويان ديمانج من الفيلم وإضراب نقابة الكتاب الأمريكية في عام 2023، ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Blade لأول مرة في 7 نوفمبر 2025.

